Middle East Healthcare legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Middle East Healthcare hat am 02.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Middle East Healthcare hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,670 SAR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 769,0 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Middle East Healthcare einen Umsatz von 732,1 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at