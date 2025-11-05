|
05.11.2025 06:31:28
Middle East Healthcare legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Middle East Healthcare hat am 02.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Middle East Healthcare hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,670 SAR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 769,0 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Middle East Healthcare einen Umsatz von 732,1 Millionen SAR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!