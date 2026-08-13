Middle East Healthcare legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Middle East Healthcare hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,690 SAR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 845,5 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 791,1 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at