Middle East Healthcare öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Middle East Healthcare hat am 08.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,440 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 877,2 Millionen SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Middle East Healthcare 769,0 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at