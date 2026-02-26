Middle East Healthcare stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Middle East Healthcare hat am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,41 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Middle East Healthcare 1,16 SAR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 808,8 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 748,9 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,28 SAR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Middle East Healthcare ein Gewinn pro Aktie von 3,06 SAR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,10 Milliarden SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,88 Milliarden SAR in den Büchern standen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 3,44 SAR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 3,10 Milliarden SAR gerechnet.

Redaktion finanzen.at