Middle East Insurance legte Quartalsergebnis vor

Middle East Insurance gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,03 JOD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Middle East Insurance 0,010 JOD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,9 Millionen JOD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,5 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at