|
05.11.2025 06:31:28
Middle East Paper Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Middle East Paper Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,210 SAR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 279,0 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 276,9 Millionen SAR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!