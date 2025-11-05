Middle East Paper Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Middle East Paper Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,210 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 279,0 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 276,9 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at