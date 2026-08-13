|
13.08.2026 06:31:29
Middle East Paper Company Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Middle East Paper Company Registered ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Middle East Paper Company Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,18 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Middle East Paper Company Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 SAR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Middle East Paper Company Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 298,0 Millionen SAR im Vergleich zu 275,1 Millionen SAR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!