Middle East Paper Company Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Middle East Paper Company Registered ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Middle East Paper Company Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,18 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Middle East Paper Company Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 SAR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Middle East Paper Company Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 298,0 Millionen SAR im Vergleich zu 275,1 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at