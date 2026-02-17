|
17.02.2026 06:31:28
Middle East Pharmaceutical and Chemical Industries and Medical Appliances Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Middle East Pharmaceutical and Chemical Industries and Medical Appliances Company hat am 16.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,49 JOD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,570 JOD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,510 JOD. Im Vorjahr hatten -0,110 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 87,33 Prozent zurück. Hier wurden 0,46 Millionen JOD gegenüber 3,63 Millionen JOD im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!