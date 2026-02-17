Middle East Pharmaceutical and Chemical Industries and Medical Appliances Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Middle East Pharmaceutical and Chemical Industries and Medical Appliances Company hat am 16.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,49 JOD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,570 JOD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,510 JOD. Im Vorjahr hatten -0,110 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 87,33 Prozent zurück. Hier wurden 0,46 Millionen JOD gegenüber 3,63 Millionen JOD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at