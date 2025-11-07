Middle East Pharmaceutical and Chemical Industries and Medical Appliances Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Middle East Pharmaceutical and Chemical Industries and Medical Appliances Company hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 JOD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Middle East Pharmaceutical and Chemical Industries and Medical Appliances Company ein EPS von -0,400 JOD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Middle East Pharmaceutical and Chemical Industries and Medical Appliances Company 0,1 Millionen JOD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 76,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,5 Millionen JOD umgesetzt worden.

