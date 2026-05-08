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08.05.2026 06:31:29
Middle East Pharmaceutical Industries Company Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Middle East Pharmaceutical Industries Company Registered lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,34 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,970 SAR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 130,1 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 97,4 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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