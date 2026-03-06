Middle East Pharmaceutical Industries Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Middle East Pharmaceutical Industries Company Registered hat am 04.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 SAR, nach 2,24 SAR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 136,0 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 137,5 Millionen SAR ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,85 SAR beziffert. Im Vorjahr hatte Middle East Pharmaceutical Industries Company Registered 3,99 SAR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 460,48 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 394,00 Millionen SAR umgesetzt.

