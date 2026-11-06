Middle East Pharmaceutical Industries Company Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Middle East Pharmaceutical Industries Company Registered stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Middle East Pharmaceutical Industries Company Registered 0,230 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 124,4 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 108,0 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at