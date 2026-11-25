Middle East hat am 24.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,8 Millionen JOD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,2 Millionen JOD.

Redaktion finanzen.at