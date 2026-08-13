Middle East Specialized Cables gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Middle East Specialized Cables hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,81 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,750 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Middle East Specialized Cables im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 505,6 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 380,9 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at