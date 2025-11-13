Middle East Specialized Cables hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Middle East Specialized Cables hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,520 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 380,5 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 289,2 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at