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14.05.2026 06:31:29
Middle East Specialized Cables zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Middle East Specialized Cables hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,81 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,480 SAR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,42 Prozent auf 462,5 Millionen SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 339,0 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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