Middle-East Tube Com ließ sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Middle-East Tube Com die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Middle-East Tube Com hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,170 ILS je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Middle-East Tube Com in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 227,6 Millionen ILS im Vergleich zu 188,7 Millionen ILS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at