Middle-East Tube Com präsentierte Quartalsergebnisse

Middle-East Tube Com hat am 23.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,18 ILS gegenüber 0,240 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,07 Prozent auf 163,0 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 189,7 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,740 ILS. Im Vorjahr waren 0,250 ILS je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Middle-East Tube Com in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 703,51 Millionen ILS im Vergleich zu 654,14 Millionen ILS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at