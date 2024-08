Middle-East Tube Com: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Middle-East Tube Com hat am 21.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Middle-East Tube Com ein Ergebnis je Aktie von -0,680 ILS vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,14 Prozent zurück. Hier wurden 151,4 Millionen ILS gegenüber 170,4 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at