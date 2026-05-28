Middle-East Tube Com veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Middle-East Tube Com ließ sich am 25.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Middle-East Tube Com die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 ILS gegenüber 0,230 ILS im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 191,0 Millionen ILS – ein Plus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Middle-East Tube Com 182,9 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at