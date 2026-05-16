Middle East Aktie

Middle East für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: JO3129311010

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16.05.2026 16:51:19

Middle East updates: Big crowds at Nakba Day rally in London

Big crowds have gathered in London to honor Nakba Day. Meanwhile, Iran's state TV reports that European countries are discussing the safe transit of ships through the Strait of Hormuz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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