Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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15.10.2026 19:47:26
Middle East updates: Houthis target Yemen government palace in Aden
Houthi rebels said they targeted Saudi military assets in a rare attack on the interim seat of internationally-recognized Yemen's government. Meanwhile, vessels are again under fire near the Strait of Hormuz. More on DW.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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