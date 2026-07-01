Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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01.07.2026 10:23:20
Middle East updates: Iran, US to attend talks in Qatar
Representatives from both countries will hold indirect meetings in Doha to discuss the next steps of the deal that would end the war between them. Follow DW for all the updates.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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