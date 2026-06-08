Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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08.06.2026 13:23:23
Middle East updates: Israel and Iran trade fresh strikes
Iran and Israel have exchanged missile fire in the most serious confrontation since a ceasefire agreed in April. Meanwhile, Yemen's Houthi rebels have threatened to target ships in the Red Sea. Follow DW for the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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