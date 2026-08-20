Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
20.08.2026 07:43:21
Middle East updates: Trump warns 'economic consequences' for nations helping Iran
US President Donald Trump has threatened Iran with an "economic warfare". Meanwhile, Australia summoned Israel's envoy over the 2024 death of an aid worker in an Israeli strike in Gaza. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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