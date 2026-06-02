Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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02.06.2026 11:35:19
Middle East updates: US-Iran talks appear to stall
An Iranian military official says "war is inevitable" because Tehran won't surrender. Also, reports of strikes between Israel and Hezbollah continue, despite Trump saying the shooting would stop. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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