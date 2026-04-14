Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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14.04.2026 15:00:07
Middle East War Will Slow Global Economic Growth, I.M.F. Warns
The conflict could also fuel another bout of inflation, according to the International Monetary Fund.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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