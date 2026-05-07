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WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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07.05.2026 14:00:00
Middle managers are on the chopping block thanks to AI in the workplace. Here’s how to save your job.
AI has taken the corporate quest for efficiency to a new level — and it’s middle managers who seem to be getting left behind.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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