Middleby CorpShs Aktie
WKN: 923608 / ISIN: US5962781010
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11.08.2026 13:30:58
MIDDLEBY CORP Announces Retreat In Q2 Profit
(RTTNews) - MIDDLEBY CORP (MIDD) reported a profit for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $54.81 million, or $1.21 per share. This compares with $105.96 million, or $1.99 per share, last year.
Excluding items, MIDDLEBY CORP reported adjusted earnings of $106.42 million or $2.35 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.9% to $875.55 million from $796.79 million last year.
MIDDLEBY CORP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $54.81 Mln. vs. $105.96 Mln. last year. -EPS: $1.21 vs. $1.99 last year. -Revenue: $875.55 Mln vs. $796.79 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.67 To $ 1.83 Next quarter revenue guidance: $ 620 M To $ 640 M Full year EPS guidance: $ 6.73 To $ 6.89 Full year revenue guidance: $ 2.48 B To $ 2.53 B
Non-GAAP Values are from continuing operations
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