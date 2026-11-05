Middleby Names CCO Steve Spittle CEO, Succeeding Tim FitzGerald

(RTTNews) - On Thursday, Middleby Corporation (MIDD) appointed Chief Commercial Officer Steve Spittle as President, effective November 5, 2026. He will succeed Tim FitzGerald as CEO on April 1, 2027, when he will also join the Board. FitzGerald will remain CEO until then to ensure a smooth transition before leaving the Board.

The appointment follows Middleby's portfolio restructuring, which included selling a 51% stake in its Residential Kitchen business to 26North and spinning off its Food Processing business as Midera in July. Middleby is now focused entirely on commercial foodservice, with Spittle set to lead its next phase of growth.

On the Nasdaq, the shares were trading at $127.55 in the pre-market hours. The shares in regular trading closed on Wednesday 3.93 percent down.