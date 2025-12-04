Middleby CorpShs Aktie

Middleby CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923608 / ISIN: US5962781010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.12.2025 13:16:30

Middleby Residential Kitchen Business To Have Controlling Stake By 26North Partners' Affiliates

(RTTNews) - The Middleby Corp. (MIDD), a manufacturer of residential and commercial kitchen equipment, and 26North Partners or 26North, a multi-asset-class investment platform, Thursday announced that affiliates of 26North have agreed to purchase a 51 percent controlling interest in Middleby's Residential Kitchen business for $885 million.

Middleby will own the remaining 49 percent in the new stand-alone joint venture.

"This transaction enables Middleby to partially monetize our Residential Kitchen business and provides significant upfront cash proceeds to invest in shareholder return initiatives, while at the same time enabling Middleby to participate in Residential Kitchen's upside potential," said Tim FitzGerald, Middleby CEO.

In pre-market activity, MIDD shares were trading at $121.50, up 1.33% on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Middleby CorpShsmehr Nachrichten

Analysen zu Middleby CorpShsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Middleby CorpShs 107,00 4,90% Middleby CorpShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX und DAX legen zu -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher steht. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen