Middlefield Banc: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Middlefield Banc hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Middlefield Banc ein EPS von 0,600 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,96 Prozent auf 29,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,39 USD. Im letzten Jahr hatte Middlefield Banc einen Gewinn von 1,92 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Middlefield Banc mit einem Umsatz von insgesamt 115,93 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 108,38 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at