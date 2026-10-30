Middlesex Water Aktie
WKN: 923609 / ISIN: US5966801087
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30.10.2026 04:59:21
Middlesex Water Co Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Middlesex Water Co (MSEX) announced earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $18.01 million, or $0.95 per share. This compares with $13.94 million, or $0.77 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.3% to $60.20 million from $54.09 million last year.
Middlesex Water Co earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.01 Mln. vs. $13.94 Mln. last year. -EPS: $0.95 vs. $0.77 last year. -Revenue: $60.20 Mln vs. $54.09 Mln last year.
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