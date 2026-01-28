28.01.2026 06:31:29

Middletown Valley Bank Registered Rg: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Middletown Valley Bank Registered Rg hat am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Middletown Valley Bank Registered Rg 0,590 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Middletown Valley Bank Registered Rg mit einem Umsatz von insgesamt 15,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,88 Prozent gesteigert.

In Sachen EPS wurden 2,93 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Middletown Valley Bank Registered Rg 2,27 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Middletown Valley Bank Registered Rg 60,49 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 57,30 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen