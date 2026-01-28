Middletown Valley Bank Registered Rg: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Middletown Valley Bank Registered Rg hat am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Middletown Valley Bank Registered Rg 0,590 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Middletown Valley Bank Registered Rg mit einem Umsatz von insgesamt 15,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,88 Prozent gesteigert.

In Sachen EPS wurden 2,93 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Middletown Valley Bank Registered Rg 2,27 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Middletown Valley Bank Registered Rg 60,49 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 57,30 Millionen USD erwirtschaftet worden.

