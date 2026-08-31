Midea Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Midea Group hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Midea Group im vergangenen Quartal 19,02 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Midea Group 17,13 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at