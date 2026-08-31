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31.08.2026 06:31:29
Midea Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Midea Group hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,10 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,91 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 149,02 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 133,69 Milliarden HKD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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