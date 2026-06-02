Mideast Integrated Steels hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mideast Integrated Steels hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,51 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Mideast Integrated Steels ein Ergebnis je Aktie von -7,520 INR vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Mideast Integrated Steels 1,39 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,46 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -12,220 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mideast Integrated Steels ein EPS von -17,340 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,45 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 5,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,74 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at