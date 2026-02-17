Mideast Portfolio Management hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mideast Portfolio Management hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,380 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 82,24 Prozent auf 0,4 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at