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02.06.2026 06:31:29
Mideast Portfolio Management hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Mideast Portfolio Management stellte am 30.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,99 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,390 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 79,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,71 INR beziffert, während im Vorjahr 0,830 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 15,81 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,42 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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