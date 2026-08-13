Mideast Portfolio Management präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mideast Portfolio Management hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mideast Portfolio Management in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 70,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,8 Millionen INR im Vergleich zu 12,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at