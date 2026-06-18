KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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18.06.2026 12:09:00
Midjourney: Nach KI-Bildgenerator nun ein Körperscanner für die Menschheit
Der KI-Bildgenerator Midjourney ist etwas in Vergessenheit geraten. Nun erweitert die Firma ihren Fokus drastisch und will direkt die Medizin revolutionieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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