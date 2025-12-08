|
Midland Exploration veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Midland Exploration hat am 05.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,020 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 0,16 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 15,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,19 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
