Midland Exploration veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Midland Exploration äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Midland Exploration hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen CAD erzielt hatte.

Redaktion finanzen.at