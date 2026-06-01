Midland Polymers: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Midland Polymers hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Midland Polymers vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,00 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,010 INR je Aktie erwirtschaftet.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,100 INR gegenüber -2,210 INR im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at