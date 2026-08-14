Midland Polymers verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Midland Polymers präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,79 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Midland Polymers -0,750 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at