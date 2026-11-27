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27.11.2026 06:31:29
Midnight Sun Mining: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Midnight Sun Mining hat am 25.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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