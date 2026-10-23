Midpoint hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Midpoint hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Midpoint ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at