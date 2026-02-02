Midsona (A): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Midsona (A) hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,23 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Midsona (A) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 SEK in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 933,0 Millionen SEK – eine Minderung von 2,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 961,0 Millionen SEK eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,070 SEK. Im letzten Jahr hatte Midsona (A) einen Gewinn von 0,320 SEK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,60 Prozent zurück. Hier wurden 3,63 Milliarden SEK gegenüber 3,73 Milliarden SEK im Vorjahr generiert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,704 SEK sowie einem Umsatz in Höhe von 3,62 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at