02.02.2026 06:31:29

Midsona (A): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Midsona (A) hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,23 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Midsona (A) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 SEK in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 933,0 Millionen SEK – eine Minderung von 2,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 961,0 Millionen SEK eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,070 SEK. Im letzten Jahr hatte Midsona (A) einen Gewinn von 0,320 SEK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,60 Prozent zurück. Hier wurden 3,63 Milliarden SEK gegenüber 3,73 Milliarden SEK im Vorjahr generiert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,704 SEK sowie einem Umsatz in Höhe von 3,62 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:56 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
15:52 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow im Plus -- ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. Der Dow zeigt sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen