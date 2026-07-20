Midsona (A) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Midsona (A) gab am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Midsona (A) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,08 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 865,0 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 870,0 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at