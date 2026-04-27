Midsona (B) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Midsona (B) hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 SEK je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Midsona (B) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 893,0 Millionen SEK im Vergleich zu 937,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at